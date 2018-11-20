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الزمالك يصارع الأهلي على نجم المقاصة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
الزمالك يصارع الأهلي على نجم المقاصة
مصر المقاصة
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الفجر الرياضي
 

يرغب مسئولو نادي الزمالك في الدخول في صفقة محمود وحيد لاعب مصر المقاصة لرفع سعره على الأهلي.

 

واتفق مسئولو الأهلي مع وحيد علي كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الأحمر فكل هذه الأمور جعلت الزمالك يزاحمه على الصفقة لزيادة سعر اللاعب في الفترة المقبلة.

 

يذكر أن الزمالك يسعى لضم محمد حمدي من بيراميدز أو أحمد أيمن منصور لعلاج الأزمة التي يعاني منها الفريق في الجبهة اليسرى.

المزيد عن: مصر المقاصة محمود وحيد رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة
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