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محمد عادل: علاء نبيل صادفه سوء توفيق كبير مع المقاولون

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
محمد عادل: علاء نبيل صادفه سوء توفيق كبير مع المقاولون
علاء نبيل
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عمرو مصطفى
 

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن علاء نبيل المدير الفني السابق للفريق صادقه سوء توفيق كبير وكان سببا في الاستقالة.

 

وقال عادل خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "عماد النحاس قادر على تغيير الأوضاع مع تدعيم الفريق خلال انتقالات يناير المقبل".

 

وأضاف: "مستويات فرق الدوري متقارب والفوز في مباراة واحدة يجعل الفريق يقفز عدة مراكز بجدول ترتيب المسابقة".

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