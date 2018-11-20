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محمود السنطي يستعد لتصوير "نفسي في مصيبة"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
محمود السنطي يستعد لتصوير نفسي في مصيبة
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أحمد رمضان متولي
 

 يستعد السيناريست والمؤلف محمود السنطي، خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه "نفسي في مصيبة" والذي تعقد له حاليًا جلسات العمل لاختيار الأبطال الذين من المقرر أن يكونوا من نجوم الصف الأول إلى جانب اختيار المخرج.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال شهر، من الآن ليكون جاهزًا للعرض خلال موسم إجازة نصف العام.

الفيلم من إنتاج شركة الزعيم للانتاج الفني لمالكها ياسر أبو مهند وعبد الظاهر السقا الذين سبق وأنتجا فيلم "عمر الأزرق" للنجم نضال الشافعي.


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