رضا الألفي يطرح أغنية 'هنتولد دلوقت' قريبا





انتهي المطرب الصاعد رضا الألفي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هنتولد دلوقت" ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة و ذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المواقع الإلكترونية و السوشيال ميديا.





الأغنية من كلمات محمد حامد وألحان محمود محمد و توزيع و ميكس كيمز . وعلى جانب آخر يستعد "رضا"، لطرح أغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان "أمك عايشة" من كلمات سامي النويهي وألحان محمد بدر وتوزيع و ماستر محمد التركي.





يذكر أن "رضا" طرح أولي أغانيه بعنوان "يعوض الله" وهي من كلمات محمد ذكي الملاح وألحان حامد الربيعي وتوزيع و ميكس تامر صقر.







