ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رضا الألفي يطرح أغنية 'هنتولد دلوقت' قريبا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
رضا الألفي يطرح أغنية 'هنتولد دلوقت' قريبا
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

انتهي المطرب الصاعد رضا الألفي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هنتولد دلوقت" ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة و ذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المواقع الإلكترونية و السوشيال ميديا.

الأغنية من كلمات محمد حامد وألحان محمود محمد و توزيع و ميكس كيمز . وعلى جانب آخر يستعد "رضا"، لطرح أغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان "أمك عايشة" من كلمات سامي النويهي وألحان محمد بدر وتوزيع و ماستر محمد التركي.

 يذكر أن "رضا" طرح أولي أغانيه بعنوان "يعوض الله" وهي من كلمات محمد ذكي الملاح وألحان حامد الربيعي وتوزيع و ميكس تامر صقر.


المزيد عن: هنتولد دلوقت نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رضا الالفي دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 3:30:59 AM