رضا الألفي يطرح أغنية 'هنتولد دلوقت' قريبا
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:14 صأحمد رمضان متولي
انتهي المطرب الصاعد رضا الألفي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هنتولد دلوقت" ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة و ذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المواقع الإلكترونية و السوشيال ميديا.
الأغنية من كلمات محمد حامد وألحان محمود محمد و توزيع و ميكس كيمز . وعلى جانب آخر يستعد "رضا"، لطرح أغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان "أمك عايشة" من كلمات سامي النويهي وألحان محمد بدر وتوزيع و ماستر محمد التركي.
يذكر أن "رضا" طرح أولي أغانيه بعنوان "يعوض الله" وهي من كلمات محمد ذكي الملاح وألحان حامد الربيعي وتوزيع و ميكس تامر صقر.
المزيد عن: هنتولد دلوقت نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رضا الالفي دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن