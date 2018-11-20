متحدث "الوزراء" يكشف موعد تطبيق "الكارت الموحد"



وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الحكومة تستهدف بدء العمل التجريبي به العام المقبل.



وتابع أن الحكومة ستبدأ تطبيقه في محافظة أو اثنين، لمعرفة العيوب والمشاكل وتلافيها.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن "الكارت الموحد"، سيعمل بمثابة كارت للتموين والتأمين الصحي، وصرف الرواتب والمعاشات.