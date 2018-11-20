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بث مباشر لقناة " أكسترا نيوز"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
بث مباشر لقناة أكسترا نيوز
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة " قناة "  قناة أكسترا نيوز - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

 

و" قناة "  قناة أكسترا نيوز - بث حي لقناة الحياة " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

قناة أكسترا نيوز تردد: 11488 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

 

 

 

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