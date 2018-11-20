قائمة الجونة لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة هشام زكريا، قائمة الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب والمقرر لها اليوم الثلاثاء، في الثالثة إلا ربع على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من:-

١- هيثم محمد ٢- عمر رضوان ٣- احمد سعيد «اوكا» ٤- خالد صبحى ٥- احمد على ٦- احمد مجدى ٧- جاتوش بانوم ٨- مصطفى جابر ٩- لؤى وائل ١٠- اسلام رشدى ١١- محمد نادى ١٢- محمد ناجي «جدو» ١٣- محمد ابوسريع ١٤- جوناثان نجوم ١٥- احمد الشناوى ١٦- محمد عبدالجواد ١٧- شيكاتارا ١٨- عبدولاي كوليبالي ١٩- كريم سالم ٢٠- عمرو سعداوي.

ويغيب عن المباراة أحمد عيد عبد الملك، لاعب الفريق بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة، وإجراء عملية جراحية يغيب على إثرها لمدة شهر عن الملاعب.