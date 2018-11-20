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سعد الصغير ينهار بالبكاء بسبب والدته (فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
سعد الصغير ينهار بالبكاء بسبب والدته (فيديو)
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مريم الشريف
 

شهدت حلقة أمس من برنامج "تخاريف" بكاء الفنان سعد الصغير، عقب تذكره والدته، معبرًا عن أمنيته في أن يراها في المنام.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة "mbc"، أن والدته كانت فى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وبعدما انتهت العملية، غادر جميع أقرباءهم المستشفى فيما رفض هو العودة للمنزل".

وتابع: "أنا نمت في سيارتي انتظارًا لصباح اليوم التالي للاطمئنان على والدتي، إلا أنني فوجئت بأحد الممرضين يطرق على زجاج سيارته ويخبره بوفاتها.


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