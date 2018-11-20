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شاهد.. رد فعل حلا شيحة بعد تفاجئها بشقيقتيها رشا ومايا في الأستوديو (فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:57 ص
شاهد.. رد فعل حلا شيحة بعد تفاجئها بشقيقتيها رشا ومايا في الأستوديو (فيديو)
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مريم الشريف
 

تفاجأت الفنانة حلا شيحة، خلال حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" بتواجد شقيقتيها مايا ورشا شيحة، في الأستوديو وهو ما تسبب في تــأثرها على الهواء.

وعلقت الفنانة إسعاد يونس، خلال البرنامج المذاع على قناة "dmc" قائلة إن دعم شقيقات حلا لها بهذا الشكل شىء رائع ومحفز نفسي جيد للغاية.

كانت حلا شيحة حلت ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في أول ظهور لها بعد خلعها الحجاب وإعلان عودتها للمجال الفني.

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