حلا شيحة: مش ندمانة على فترة اعتزالي لهذا السبب
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:46 صمريم الشريف
أكدت الفنانة حلا شيحة، أنها ليست نادمة إطلاقًا على فترة اعتزالها الفن، وسبب ذلك أنها استفادت الكثير في هذه الفترة وأهم ذلك القرب من الله تعالى.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أنها انجبت خلال هذه الفترة وكونت أسرة جيدة، بحد وصفها,
كانت شيحة حلت ضيفة على الفنان إسعا يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في أول ظهور لها بعد خلعها الحجاب وإعلان عودتها للمجال الفني.
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