برلماني: نسبة الجريمة الإلكترونية أصبحت أكبر من الجنائية



وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك 400 بلاغ عن جريمة إلكترونية يتم تقديمه لوزارة الداخلية يوميا.



وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أن أكثر البلاغات هي تركيب الصور، والشائعات، وتصدير حالة من الإحباط في الشارع.

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجرية الإلكترونية زادت مؤخرًا، وأصبحت تنافس الجريمة الجنائية بل زادت عليها، وهذا أمر خطير جدًا.