ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني: نسبة الجريمة الإلكترونية أصبحت أكبر من الجنائية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:33 ص
برلماني: نسبة الجريمة الإلكترونية أصبحت أكبر من الجنائية
أحمد بدوي - رئيس لجنة الاتصالات بالنواب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجرية الإلكترونية زادت مؤخرًا، وأصبحت تنافس الجريمة الجنائية بل زادت عليها، وهذا أمر خطير جدًا.

وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك 400 بلاغ عن جريمة إلكترونية يتم تقديمه لوزارة الداخلية يوميا.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أن أكثر البلاغات هي تركيب الصور، والشائعات، وتصدير حالة من الإحباط في الشارع.
المزيد عن: مصر النهاردة مصر جرائم توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 5:11:38 AM