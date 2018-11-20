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سعد الصغير يفجر مفاجأة: "زملاء في الوسط الفني وراء حبسي"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
سعد الصغير يفجر مفاجأة: زملاء في الوسط الفني وراء حبسي
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مريم الشريف
 

قال الفنان سعد الصغير،  إنه حصل على البراءة بعد حبسه لمدة عام، بعد اتهامه بتقديم أغاني تحمل ألفاظًا بذيئة قبل الشهرة.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة "mbc"، أن زملاء له فى الوسط الفني هم من قاموا بإرسال هذه الأغاني إلى النائب العام. 

ولفت الانتباه إلى أنه يعرف هؤلاء الفنانين جيدًا ولكنه يتحفظ على ذكر أسمائهم.
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