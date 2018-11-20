"جراحة العيون": الأطفال من سن 6 إلى 18 عاما لا يجب أن يجلسوا على الأجهزة الذكية أكثر من ساعتين يوميًا
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:18 صهدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف الهباق، أستاذ جراحة وطب العيون بطب بنها، إن الأطفال أقل من عامين لا يجب أن يسمع لهم باستخدام الأجهزة الذكية، والأطفال من 3 إلى 5 سنوات يسمح لهم بساعة واحدة فقط يوميا لاستخدام الأجهزة الذكية أو الكمبيوتر، وذلك وفقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأطفال من 6 إلى 18 عام يجب ألا يستخدموا الأجهزة الذكية أكثر من ساعتين يوميا، موضحًا أن استخدام الأجهزة الذكية أكثر من الوقت اللازم يؤدي إلى جفاف العين وهو من أخطر الأمراض التي قد تصيب العين.
وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأطفال من 6 إلى 18 عام يجب ألا يستخدموا الأجهزة الذكية أكثر من ساعتين يوميا، موضحًا أن استخدام الأجهزة الذكية أكثر من الوقت اللازم يؤدي إلى جفاف العين وهو من أخطر الأمراض التي قد تصيب العين.
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