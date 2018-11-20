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وزير التعليم: توزيع أول دفعة للتابلت لطلاب الثانوية خلال أيام

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
وزير التعليم: توزيع أول دفعة للتابلت لطلاب الثانوية خلال أيام
وزير التربية والتعليم - طارق شوقي
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رقية جمال
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بنشر دليل إسترشادي لطلاب الثانوية العامة من 50 صفحة، على موقع الوزارة اليوم؛ لتوضيح كيفية حساب درجات الامتحان، ونموذج امتحان لكل مادة للتعرف على شكل الامتحان الجديد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أنه خلال أيام سيتم توزيع أول دفعة للتابلت لطلاب الثانوية العامة.
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