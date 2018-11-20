نشرة أخبار منتصف الليل.. وفد برلماني يزور الصين للمشاركة بمؤتمر الحوار

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تفقد وزيرة الصحة لنقاط مسح مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" بمحافظة الفيوم.





تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا الثلاثاء، نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الفيوم.





ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة، مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء الجولة، في حضور محافظ الفيوم، وعدد من التنفيذيين.





قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الزيارة في المتحف المصري بالتحرير غدًا بالمجان للمصريين والأجانب المقيمين احتفالًا بمرور 116 عام على افتتاح المتحف.





صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالسعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي، وقامت السلطات السعودية باستخراج شهادة وفاة للفقيد، وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستحقاته وكافة الحقوق الخاصة به عن طريق مكتب العمل بمدينة جازان.





يترأس النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الوفد البرلماني المصري، في زيارة لجمهورية الصين الشعبية من الفترة 21 حتى 25 نوفمبر الجاري، للمشاركة في الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصيني وأحزاب الدول العربية بمدينة "هانغتشو" عاصمة مقاطعة تشهجيانغ.







