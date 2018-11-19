هولندا تتعادل مع ألمانيا وتخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الأمم الأوربية

خطف منتخب هولندا تعادلًا قاتلًا من أنياب منتخب ألمانيا بهدفين لمثلهما في إطار دوري الأمم الأوروبية.









انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا بهدفين نظيفين عن طريق تيمو فيرنير وليروي ساني في الدقائق 9 و20.









وفي الشوط الثاني سجل كوينسي بروميس هدف تقليص الفارق لهولندا في الدقيقة 85 ، ثم أحرز فيرجيل فان ديك هدف التعادل القاتل للطواحين الهولندية في الدقيقة 90.









وبهذا التعادل ، رفعت هولندا رصيدها إلى 7 نقاط لتتصدر مجموعتها وتصعد للدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية ، في حين تبقى فرنسا في المستوى الأول ، وتهبط ألمانيا إلى المستوى الثاني.