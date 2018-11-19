أندية الممتاز تراقب "قناص" البنك الأهلي

يعد أحمد الشعراوي مهاجم فريق البنك الأهلي من أبزر لاعبي فريقه لما يملكه من خبرات سواء في الدوري الممتاز عندما لعب للداخلية، أو في القسم الثاني مع فريق إف سي مصر.

وتلقى شعراوي عدة عروض مؤخرا من جانب أندية بالدوري الممتاز بجانب رغبة أكثر من نادي بالقسم الثاني في الحصول على خدماته خلال فترة القيد الشتوي في يناير.

ويملك شعراوي موهبة كبيرة في إحراز الأهداف، ويعد هدّفا لجميع الأندية التي لعب ضمن صفوفها، وأحرز في الموسم الماضي 10 أهداف وفي الموسم الحالي مع البنك الأهلي سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات شارك خلالهم.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة بالإتفاق مع مجلس إدارة فريق البنك الأهلي، لرغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة بالدوري الممتاز.