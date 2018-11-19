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سعد الصغير يتحدث عن تفاصيل مرضه في ليبيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:44 م
سعد الصغير يتحدث عن تفاصيل مرضه في ليبيا
سعد الصغير
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مريم الشريف
 
كشف الفنان سعد الصغير، عن تفاصيل مرضه أثناء وجوده فى ليبيا منذ 3 سنوات، عقب تناوله أطعمه ذات مذاق حار جدا، لم تستطيع معدته تحملها وأدى الأمر الى نزيف لديه لمدة 4 أيام.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة MBC1، أنه قرر العودة إلى مصر، وأثناء وجوده فى المطار رفض الطيار إستقلاله فى هذه الحالة والتى تتمثل فى نزيف متواصل، حتى فوجىء بأحد الأطباء الليبيين الذى كان على الطائرة بالصدفة وأعطاها حقنه منعت النزيف، ثم عاد إلى مصر ورفضت المستشفى دخوله، مؤكدين بأنه ميت لولا المنتج محمد السبكى الذى أحضر طبيب وعالجه.
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