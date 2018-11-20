أحمد عكاشة: "الست ربنا خلقها أقوى من الراجل"



وأشار إلى أن الوفيات في الأطفال الذكور أكثر من الإناث؛ لأن السيدة أقوى من الرجل في تحمل المرض وظروف الحياة.



وأكمل: الدراسات توضح أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال"، لافتًا إلى أنه بكل بلاد العالم تعيش الأنثى مدة أطول من الرجل بـ10 سنوات تقريبا.



قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن بعض الناس يميلون لـ"النكد" في أسلوب حياتهم.وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن المصريين مزاجيون ومصابون بالخوف والقلق.وأكد أن القلق يصيب الناجحين بكثرة لأنهم يرون أن اليوم غير كافٍ لتحقيق وإكمال ما يريدون، مضيفًا: "الست ربنا خلقها أقوى من الراجل، وعمرها أطول في كل الدول".