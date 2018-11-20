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"الوزراء": البنك الأسيوي وصف الإصلاحات الاقتصادية في مصر بالـ"مبهرة"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
الوزراء: البنك الأسيوي وصف الإصلاحات الاقتصادية في مصر بالـمبهرة
المستشار نادر سعد - المتحدث باسم مجلس الوزراء
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كساب أحمد
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البنك الأسيوي تم إنشائه في عام 2015 للاستثمار في المشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية، وقيام البنك بزيارة مصر هي الاولى له خارج أسيا، وهذا دليل على ثقة البنك في الاقتصاد المصري.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر خامس أكبر مستفيد من البنك الاسيوي، حيث استثمر 510 مليون دولار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبمشروعات الصرف الصحي في مصر.

ولفت إلى أن البنك الأسيوي وصف الإصلاحات الاقتصادية في مصر بالمبهرة، ويتطلع لزيادة استثماراته في مصر خاصة في قطاع النقل.
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