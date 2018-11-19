حلا شيحة: "جميل راتب أعطاني ثقة في نفسي"





وأضافت "شيحة" خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، أن جميل راتب كان دائم التوجيه لها، وينصحها بالابتعاد عن القلق، والتركيز في الشخصية والحرص على البساطة في الأداء، لافته إلى أنه أعطاها ثقة في نفسها.

قالت الفنانة حلا شيحة، إن أول عمل فني لها كان مسلسل "كلمات" مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم "حسين فهمى، وجميل راتب".