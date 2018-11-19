مجلس الوزراء: الكارت الموحد سيقدم كل الخدمات الحكومية للمواطن
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:36 مكساب أحمد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من إعداد الكارت الموحد تقديم كل الخدمات الحكومية للمواطن سواء كانت مقررات تموينية أو مرتبات أو معاش تكافل وكرامة، وسيكون بمثابة كارت للتأمين الصحي سيسجل عليه التاريخ المرضي للمواطن.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الأولى، مساء الإثنين، أن إطلاق العمل تجريبًا بهذا الكارت سيكون العام المقبل، لافتَا إلى أن هذا الكارت عبارة عن مشروع عملاق وسيأخذ بعض الوقت، وسيتم تجربته في المحافظات بالتدريج، لكي يتم تلافي أي أخطاء تظهر خلال المرحلة التجريبية.
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