مجلس الوزراء: الكارت الموحد سيقدم كل الخدمات الحكومية للمواطن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من إعداد الكارت الموحد تقديم كل الخدمات الحكومية للمواطن سواء كانت مقررات تموينية أو مرتبات أو معاش تكافل وكرامة، وسيكون بمثابة كارت للتأمين الصحي سيسجل عليه التاريخ المرضي للمواطن.



