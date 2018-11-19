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أحمد عكاشة: 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:36 م
أحمد عكاشة: 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق
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داليا الحسين
 
قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن الإنسان يحتاج من 5 إلى 8 ساعات نوم، مشيرًا إلى أن زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات تسبب الاكتئاب.

وأكد أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن هناك نوعًا من الاكتئاب خاص بالفترة الصباحية لنقص الكورتيزون، مضيفًا: "الابتسامة إذا كانت موجودة في الأسرة تكون معدية لكل أفرادها".
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