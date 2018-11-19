أحمد عكاشة: 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق.





وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن الإنسان يحتاج من 5 إلى 8 ساعات نوم، مشيرًا إلى أن زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات تسبب الاكتئاب.



