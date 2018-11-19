حلا شيحة: "وأنا صغيرة كانوا بيقولولي انتي حلة"

كشفت الفنانة حلا شيحة، أنها كانت تكرهه اسمها في صغرها لإنها كانت الوحيدة في مصر بهذا الاسم، لافته إلى أن المراقبين فترة الامتحانات كانوا يسألوها عن اسمها ومعناه.



وأضاف "شيحة" خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، قائلة: "زعلت وسألت ماما لية سمتينى حلا، لانهم كانوا بيقولو لي أنتى حلة، لكن لما كبرت واشتغلت لقيت الاسم اتعرف وبدأت أمهات تسمى بناتها باسمي".