الأهلي: نتفهم قلق الجماهير.. وانتظروا تدعيمات يناير

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، على تفهمه لغضب الجماهير الأهلاوية بعد خسارة اللقب الأفريقي ورغبتها في تصحيح مسار الفريق.









وقال فؤاد في تصريحات إذاعية: "نتفهم قلق الجماهير حول الصفقات ومستقبل الفريق، هذا أمر مقبول في كرة القدم، لكننا مطمئنون تمامًا نظرًا لوجود أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب على رأس الإدارة".









ويحاول النادي الأهلي تدعيم صفوفه في يناير المقبل لدخول مجموعات دوري أبطال إفريقيا في الشهر ذاته بقائمة تساعده على الوصول للمباراة النهائية ووضع نهاية مختلفة هذه المرة باقتناص اللقب الغائب عن جدران الأحمر.









وتابع حديثه: "الخطيب لديه قدرات إدارية تمكنه من تحقيق إنجاز كبير في كرة القدم بالإضافة إلى لمساته الكروية، وهذا ما يدخل الطمأنينة إلى قلوبنا".









وأضاف: "الخطيب لا يألو جهدًا لتوفير كل متطلبات المرحلة المقبلة من لاعبين وإداريين واستجابة لطلبات الجهاز الفني".









وأكمل: "انتظروا تدعيماً كبيراً في يناير المقبل، وبناء أخر لإعادة أمجاد السنوات العشر ما بين 2004 إلى 2014، بالإضافة إلى بقطاع الناشئين لتقديم لاعبين مميزين باستمرار للفريق الأول".



