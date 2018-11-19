أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الاثنين 19 - 11- 2018

شهدت محافظة قنا،اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:





أوقاف قنا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف





شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نائبا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أحمد دنقل وكيل إدارة الأمن الوطني بقنا وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء قنا.









الكشف عن هوية جثمان مجهول في قنا





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف هوية جثمان شاب، تم العثور عليه بمصرف زراعي بقرية أبومناع غرب، بمركز دشنا.





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