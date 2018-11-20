زي النهاردة بتاريخ 20-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 20-11-2018





أحداث





1610 - الشيخ المأمون يسلم العرائش لفيليب الثالث ملك إسبانيا.





1710 الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية وتتمكن الدولة العثمانية من الانتصار في هذه الحرب فيما عرف بحملة نهر بروت





1815 - توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.





1832 - تنصيب الأمير عبد القادر ابن محي الدين سلطانًا على الجزائر وذلك بعد تنازل والده له، وكان حينها في عمر 25 سنة.





1924 - اغتيال السير اللواء لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام على يد مواطن مصري.





1935 - مقتل المجاهد السوري عز الدين القسام بعد أن قامت القوات البريطانية بتطويق بلدة يعبد وحصول تبادل لإطلاق النار بين الفريقين.





1945 - بداية محكمة نورنبيرغ ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحر ب العالمية الثانية.





1947 - حفل زفاف أسطوري في لندن بمناسبة زفاف ولية العهد في المملكة المتحدة الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية بعد ذلك) من الأمير السابق لليونان والدنمارك فيليب والذي تخلى عن ألقابة من أجل الزواج منها.





1951 - أكثر من 1000 عائلة بريطانية تغادر مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أدى لمقتل خمسه جنود بريطانيون وعشرة جنود مصريون.





1970 - الفريق حافظ الأسد قائد الانقلاب في سوريا يشكل وزارة جديدة من 26 وزير وإحتفظ فيها لنفسه بوزارة الدفاع.





1971 - إيران تسيطر على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.





1979 - جهيمان العتيبي وأتباعه يقتحمون المسجد الحرام في مكة ويعلنون عن ظهور المهدي المنتظر.





1980 - بدء محاكمة «عصابة الأربعة» في بكين من بينهم زوجة الرئيس ماو تسي تونغ.





2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يطلق اسم روبرت كينيدي على مبنى وزارة العدل وذلك تكريمًا له.





2013 - ظهور جزيرة نيشينو الواقعة في المحيط الهادئ والتابعة لليابان بعد ثوران إحدى البراكين في المحيط.





2015 - مسلحون يحتجزون 170 شخصًا في فندق راديسون بلو في باماكو بمالي.





2016 - انحراف قطار في بلدة پوخرايان على مقرُبة من مدينة کانپور بِالهند يؤدي إلى مصرع أكثر من 140 شخصًا.





2017 - المحكمة الاتحادية العُليا العراقيَّة تُصدر قرارًا بإلغاء نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان، بعد اتفاقٍ مع حكومة الإقليم، وفق إحدى المصادر.





مــــــــواليـــــــــــد





1602 - أوتوفون جوريك، عالم فيزياء ألماني.





1857 - هيلينا ويسترمارك، كاتبة وفنانة فنلندية.





1858 - سلمى لاغرلوف، أديبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909.





1886 - كارل فون فريش، عالم إيثولوجيا نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.





1913 - سعيد أبو بكر، ممثل مصري.





1914 - عبد الله العلايلي، لُغَوِيٌّ أَدِيبٌ مَوْسُوعِيٌّ، وَفَقِيهٌ مُجَدِّدٌ لبناني.





1917 - روبرت بيرد، سياسي أمريكي.





1923 - نادين غورديمير، كاتبة جنوب إفريقية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1991.





1924 - بونوا ماندلبرو، عالم رياضيات فرنسي أمريكي.





1925 - روبرت كينيدي، سياسي أمريكي.





1935 - لبنى عبد العزيز، ممثلة مصرية.





1935 - برلنتي عبد الحميد، ممثلة مصرية.





1942 - جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعون.





1942 - بولص فرج رحو، أسقف عراقي في الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.





1948 - مريم الغضبان، ممثلة كويتية.





1949 - تاماجنيني نيني، لاعب كرة قدم برتغالي.





1953 - أحمد صيام، ممثل مصري.





1957 - غودلاك جوناثان، رئيس نيجيريا الرابع عشر.





1959 - جمال سليمان، ممثل سوري.





1959 - جهاد سعد، ممثل سوري.





1960 - نسرين، ممثلة مصرية.





1961 - دايف واتسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





1965 - تاكيشي كساو، ممثل أداء صوتي ياباني.





1973 - أماني الحكيم، ممثلة سورية.





1976 - محمد بركات، لاعب كرة قدم مصري.





1979 - هند صبري، ممثلة تونسية.





1985 - دان بيرد، ممثل أمريكي.





1989 - كودي لينلي، ممثل أمريكي.





وفيــــــــــــات





1764 - كريستيان غولدباخ، عالم رياضيات ألماني.





1894 - أنتون روبنشتاين، ملحن روسي.





1910 - ليو تولستوي، روائي روسي.





1924 - السير اللواء. لي ستاك، سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام.





1935 - عز الدين القسام، مجاهد سوري.





1945 - فرانسيس أستون، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1922.





1975 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.





1978 - جورجيو دي شيريكو، رسام إيطالي.





1999 - أمنتوري فانفاني، رئيس وزراء إيطاليا.





2000 - كالي بآتلو، كاتب فنلندي.





2005 - منوتشهر آتشي، شاعر وكاتب صحفي إيراني.





2006 - روبرت ألتمان، مخرج سينمائي أمريكي.





2011 - طلعت السادات، م حامي وسياسي مصري.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــات





عيد الطفولة.





اليوم العالمي لحقوق الطفل.





يوم التصنيع في أفريقيا.



