تركيا تصدر الإرهاب للخروج من الأزمة الاقتصادية (فيديو)

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "تصدير الإرهاب.. مصدر دخل لتركيا" وتناول الفيديو اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإرهاب مصدر دخل للبلاد، رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه أنقرة، في الوقت الذي زعم فيه مكافحته للإرهاب والتطرف في سوريا والعراق.

ورصد الفيديو تقرير لمركز "ستوكهولم للحريات"، الذي أكد أن منظمات تركية على الحدود السورية تتربح من تجنيد المقاتلين وإرسالهم لمناطق القتال، أبرزها منظمة "جمعية الشباب الموحدين" يترأسها المدعو "عيتاك بولات"، تركي الجنسية، وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح الفيديو أن عمل المنظمة يرتكز على زرع الأفكار المتطرفة في الشباب، وجمع الأموال، وتوفير إمدادات لوجستية ومقاتلين مدربين، لإرسالهم لخوض معارك مع تنظيم القاعدة وداعش، مشيرا إلى أن "منظمة الإحسان" تلعب الدور ذاته، وأن المنظمتان تديران أكثر من 20 جمعية أخرى، على علاقة بالتنظيمات الإرهابية تحت حماية حكومة الرئيس التركي وقضاءه.