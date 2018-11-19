متحدث الوزراء يكشف لـ"ما وراء الحدث" تفاصيل "الكارت الموحد"

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الهدف من المنظومة الجديدة الخاصة بـ"الكارت الموحد".

قال سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، إن الهدف في المقام الأول للكارت الموحد هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، متابعًا أن المواطن سيحصل على الخدمات الطبية من خلال منظومة الكارت الموحد بالإضافة إلى أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية.

تابع المتحدث باسم الوزراء أن مرتب الموظف لو كان يعمل في الحكومة سيُحول إلى هذا الكارت ولو كان يحصل على مقررات تموينية فستكون مُسجلة على هذا الكارت، ويمكن الحصول عليها من خلاله، واصفًا الكارت بأنه سيكون "كارت للتأمين الصحي للمواطن".

لفت سعد إلى أن التعامل بهذا الكارت سيتيح المزيد من معايير الشفافية، لأن كل ما يحصل عليه المواطن سوف يتم تسجيله، نافيًا ما يقال بشأن اقتصاص جزء من الدعم بموجب هذا الكارت.

شدد على أن لن يتأثر أي أحد بهذا الكارت وكل من له حق سوف يحصل عليه.