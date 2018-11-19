شوقي علام: تنظيم النسل واجب وضرورة ملحة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن تنظيم النسل واجب وضرورة ملحة، مشيرا إلى أن تنظيم الأسرة يحتاج إلى دراسة رشيدة تتفق مع مقدرات المجتمع ولا حرج فيه من الناحية الشرعية على الإطلاق.





وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، مساء الإثنين، أن هناك دراسات علمية أجريت تربط بين التنمية الاقتصادية وعدد السكان، مؤكدًا أن تنظيم النسل لا يتعارض مع الإرادة الإلهية، فهو يستهدف إحداث توازن.



