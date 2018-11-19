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مخططات قطر وإيران تفشل في العراق (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:25 م
مخططات قطر وإيران تفشل في العراق (فيديو)
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الفجر
 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "مخططات قطر وإيران تفشل في العراق"، وتناول الفيديو المحاولات القطرية المستميتة لدعم إيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وذلك من خلال العراق".

                      

ورصد الفيديو زيارة وزير الخارجية القطري لبغداد، والتي اقترح خلالها تأسيس تحالف سداسي يضم كلا من: "قطر والعراق وسوريا وإيران وتركيا وروسيا".

 

وأكد التقرير أن مخططات قطر باءت بالفشل، بسبب رفض القوى السياسية العراقية للفكرة، أبرزها تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، بجانب النواب العراقيين، معتبرين أن تلك الفكرة ستبعد العراق عن القوى الدولية.

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