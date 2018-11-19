أخبار برشلونة - هل يرحل ثلاثي الفريق في الميركاتو الشتوي ؟

قد يكون أمام برشلونة فترة انتقال مزدحمة في يناير، حيث يحرص رافينيا ودينيس سواريز على الرحيل عن النادي نظراً لعدم اللعب أساسياً تحت قيادة إرنستو فالفيردي.





نادرا ما لعب هذا الأخير هذا الموسم وكان حريصًا على الحصول على دقائق.





وأشار موقع ماركا الإسباني بأن النادي الكتالوني يدرك رغبة سواريز وأنه يريد أن يبحث عن نادي للانتقال إليه، حيث أن كلا من فالنسيا وتشيلسي مهتمان بضم اللاعب.





وكشف الموقع الإسباني بأن أزمة رافينيا متشابهة، حيث كان بالفعل على وشك الرحيل في الصيف، لكن رحيله إلى ريال بيتيس لم يتم بسبب المطالب المادية.





وأكد ماركا الإسباني أنه على الرغم من ذلك، إلا إنه لا يزال يخطط للرحيل عن الكامب نو بعد أن لعب هذا الموسم بالفعل فقط بعد إصابة ليونيل ميسي الذي عاد بعدها الآن.





وبعد أن قدم أداءً جيدًا خلال فترة الانتقالات مع إنتر ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي، كان لديه عروض من إيطاليا على رأسها روما بالإضافة لبعض العروض من إنجلترا.





وكما كان الحال في الصيف، فإن الرغبة هي إبرام صفقة بيع وليس صفقة إعارة، حيث يسعى النادي إلى جلب 25 مليون يورو.





وأفاد الموقع الإسباني بأنه هؤلاء هذين اللاعبين الوحيدان الذان على وشك الرحيل لأن سيرجي سامبر مرشح هو الآخر للرحيل.





ومع ذلك، فإن وضعه مختلف، حيث أنه لا يتواجد إلا في الفريق هذا الموسم لأنه لم يتعافى تماماً من إصابة طويلة الأمد في الصيف.





وسينظر البرسا إذا ما كانت هناك أي فرق مهتمة به وكم ستكون قادرة على استعداد لدفع ثمنه، حيث أن الهدف في برشلونة هو جلب بعض المال عن طريق بيع اللاعبين الذين ليسوا جزءاً من خطط المدرب.



