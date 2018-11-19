النفط يغلق على ارتفاع بعد جلسة متقلبة

ارتفعت أسعار النفط فى نهاية التداولات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة بفعل الضغط من زيادة إمدادات الخام ووسط الدعم من تقارير تشير لتراجع المخزونات الأمريكية وتخفيضات محتملة من جانب إنتاج أوبك.





وكانت تقاير صحفية أفادت بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تعتزم خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة خوفاً من تراكم المعروض من الخام.





ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن التجار قولهم إن العقود الآجلة للذهب الأسود قلصت من خسائرها بعد أن أبلغت شركة معلومات الطاقة "جين سكيب" تراجعاً في مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.5% أو ما يوازي 30 سنتاً ليغلق عند 56.76 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 55.08 دولار للبرميل خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 7:54 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.2% ليهبط إلى 66.63 دولار للبرميل.