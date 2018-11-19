ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)

تمكنت إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط مورد رئيسى للحوم لعدد من المطاعم بمحافظة الغربية، وبحوزته ٨ طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد بتمكن مباحث التموين بقيادة العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين والمقدم محمد نصحى وكيل الإدارة من ضبط (احمد.ع.ا) ٤٠ سنه حاصل على دبلوم زراعه وصاحب ثلاجه تبريد بناحية سكة طنطا بمدينة زفتى وبحوزته ٨ طن لحوم ودهون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.





تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامه للتحقيق.