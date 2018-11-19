ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:23 م
ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)
طباعة
أيمن يحيي
 
تمكنت إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط مورد رئيسى للحوم لعدد من المطاعم بمحافظة الغربية، وبحوزته ٨ طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.


وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد بتمكن مباحث التموين بقيادة العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين والمقدم محمد نصحى وكيل الإدارة من ضبط (احمد.ع.ا) ٤٠ سنه حاصل على دبلوم زراعه وصاحب ثلاجه تبريد بناحية سكة طنطا بمدينة زفتى وبحوزته ٨ طن لحوم ودهون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.


تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامه للتحقيق.
ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)
ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)
ضبط ٨ طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالغربية (صور)
المزيد عن: محافظات الغربية أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
2
x
21:45
0
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 10:30:01 PM