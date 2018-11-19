تامر حسني يحارب المخرج والممثل الإمارتي عبد الله الجنيبي (صور)

‎انتهى النجم تامر حسني، من تسجيل الأداء الصوتي لشخصية "بيتر باركر" فى فيلم الانميشن العالمي "انتو ذا سبايدر فيرس" وهو من سلسلة أفلام سبايدرمان العريقة.

‎ويشارك بالتمثيل فى النسخة العربية إلى جانب النجم تامر حسني عدد من نجوم الوطن العربي،وعلى رأسهم المخرج والممثل الإماراتى عبد الله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة.

‎كما يشارك أيضا فى أحداث الفيلم ممثلين من اغلب الدول العربية وهم محمد هاني وهشام الشاذلي من مصر وتالة طرقان من سوري، اما النسخة الأمريكية فتضم عدد كبير مشاهير العالم.

‎ وأعرب تامر عن سعادته بهذا الترشيح، خاصة أنه جاء من شركات عالمية كبرى رأت فيه" معبرًا جيدًا عن شخصية "سبايدر مان" في النسخة العربية، وأضاف "تامر" أنَّه وافق على تقديم الشخصية دون تردد لأسباب كثيرة، من بينها أنه من المعجبين بشخصية "سبايدرمان.

‎وعن أدائه للشخصية قال: "عندما وقفت أمام المايك شعرت أنني قريب من الشخصية وأضفت جزءا من شخصيتي وروحي، وبعض اللمسات التي أعجبت المخرج، والذي أعتبر أني أخدت الشخصية إلى "منطقة أقرب للناس"، مضيفًا: أحداث الفيلم نفسها جميلة وفيها هدف، وتخاطب الأطفال والكبار، كما أنَّ الفيلم يحمل رسالتين هامتين الأولى "كيف تكون قائدًا لمن حولك وتحقق أحلامهم" والثانية هى تسليم الراية من جيل الى الجيل الذى يليه بكل الحب".

‎واختتم تامر: "الفيلم لا يوجد به غناء، ولكن التجربة نفسها لم تكن صعبة، خاصة أنه في الأفلام الطبيعية يكون الحوار غير واضح في بعض المشاهد، ونقوم بعمل أداء صوتي لها، معقبًا: "الحكاية كلها سهلة، لأنها تعطيك مساحة أكثر من الإبداع، وبالنسبة لي كانت التجربة مريحة وسهلة".

‎وعن شخصية كنج بن التى يؤديها الفنان الاماراتى عبدالله الجنيبى قال: "شخصية كنج بن هى الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة، وله باع طويل في الشر من الصفقات المشبوهة وأعمال العنف تدعمها رغبة شريرة لا تعرف الاستسلام. كنج بن يريد الثأر من سبايدر مان ورفاقه في الفيلم لأسباب تكشفها الأحداث المشوقة".

‎وعن قصة الفيلم قال المخرج رانى الخطيبان: " فيلم "انتو ذا سبايدر فيرس" يجتمع فيه ٧ شخصيات سبايدر مان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر الفنان تامر حسني لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنج بن المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبي وتتلخص رسالة الفيلم في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الأبطال. فأي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلاً لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية. البطولة ليست بالأقنعة .. بل بروح المغامرةٍ التى بداخلك وتنتظر من يطلقها".

‎وأضاف رانى بصفتى رئيس مجلس ادارة شركة "رصاص" فان الفيلم يمثل الخطوة الثانية في رسالة شركة "رصاص" المتمثلة في إعادة رسم خارطة الدوبلاج العربي، بحيث طوينا صفحات الماضي في الدوبلاج باللغة الفصحى التي انتهجتها السوق لسنوات طويلة، وأدخلنا فكرة تعدد اللهجات العامية في أعمالنا بداية بفيلم الإيموجي العام الماضي مع الفنان أحمد حلمي. هذه الخطوة كان لها صدىً رائع بل دفعت منافسين عالميين إلى تغيير سياستهم في الدوبلاج واللجوء للعامية خلال أسبوع من طرح الفيلم. ولكن يبقى الفرق في الأسلوب المتبع في رصاص في قدرتنا على تنويع اللهجات بأقصى قدر مع الحفاظ على سهولة الفهم واختيار التعبيرات الأنسب لمخاطبة أبناء الوطن العربي كله من مراكش للمنامة".

‎وفيلم "انتو ذا سبايدر فيرس" دليل جديد على قدرة رصاص على إخراج مادة فنية ترفيهية عربية على مستوى عالمي يألفها الصغار والكبار لانتهاجها لهجات من حياتنا الطبيعية.

‎والفيلم تقرر طرحه بجميع سينمات العالم والوطن العربي فى ١٣ ديسمبر المقبل وهو من إخراج رانى الخطيب والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فنى ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.