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في أحدث جلسة تصوير.. كيم كارداشيان نسخة طبق الأصل من كايلي جينر (صورة)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:18 م
في أحدث جلسة تصوير.. كيم كارداشيان نسخة طبق الأصل من كايلي جينر (صورة)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

أثارت كل من نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان،​ و​كايلي جينر​، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينهما خلال ظهورهما بالصورة عينها في أحدث جلسة تصوير.

 

وكأن الثنائي في هذه الصورة تحول إلى توأم من خلال ظهورهما بلباس بحر موحدّ وقصة شعر سوداء موحّدة.

 

وعلى الفور انهالت التعليقات التي أثنت على الشبه الكبير بين الشقيقتين الشهيرتين في حين شددّ البعض على أن الشعر القصير يليق بهما كثيراً.

في أحدث جلسة تصوير.. كيم كارداشيان نسخة طبق الأصل من كايلي جينر (صورة)
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