وزيرة التضامن تكشف تفاصيل حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:19 مهدى عبدالرازق
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة حملة كبيرة، وسيتم الترويج لها بطرق مختلفة.
وأشارت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شعار الحملة "خلفة العيال مسئولية بجد"، لافتة إلى أن مصر تزيد حجم الدولة سنويًا، موضحة أن الحملة ليست إعلامية فقط بل سيتم إتاحة وسائل منع الحمل.
وأوضحت أنه سيتم افتتاح 70 عيادة في محافظات الصعيد في 2 ديسمبر، مع تدريب 2000 رائدة ريفية للدفع بهم في المحافظات، بالإضافة إلى أنهم يرتبون للقيام بـ 340 ألف زيارة منزلية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.