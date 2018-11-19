وصلة رقص لـ سعد الصغير وقبلاته في الهواء لـ"وفاء الكيلاني" (فيديو)

كما غنى "الصغير" خلال البرنامج المعروض على شاشة MBC1، "العنب"، وغيرها من الأغاني.

شهدت حلقة اليوم من برنامج "تخاريف" رقص الفنان سعد الصغير، مرسلًا قبلات في الهواء للإعلامية وفاء الكيلاني، والتى علقت قائلة: "طول عمرك بترقص يا سعد، لكن أنت متأثر بـ دينا جدًا، اكيد هطالبك بحقوق الرقصة بتاعتها".