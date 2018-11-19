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وصلة رقص لـ سعد الصغير وقبلاته في الهواء لـ"وفاء الكيلاني" (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:16 م
وصلة رقص لـ سعد الصغير وقبلاته في الهواء لـوفاء الكيلاني (فيديو)
صورة أرشيفية
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مريم الشريف
 
شهدت حلقة اليوم من برنامج "تخاريف" رقص الفنان سعد الصغير، مرسلًا قبلات في الهواء للإعلامية وفاء الكيلاني، والتى علقت قائلة: "طول عمرك بترقص يا سعد، لكن أنت متأثر بـ دينا جدًا، اكيد هطالبك بحقوق الرقصة بتاعتها".

كما غنى "الصغير" خلال البرنامج المعروض على شاشة MBC1، "العنب"، وغيرها من الأغاني.
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