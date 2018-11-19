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"برلمانية" تُطالب بالضرب بيد من حديد على تجار الأدوية البيطرية المغشوشة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:16 م
برلمانية تُطالب بالضرب بيد من حديد على تجار الأدوية البيطرية المغشوشة
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لوزارات الزراعة والصحة والتموين لإنتشاء الأدوية البيطرية المغشوشة في مصر. 

وأضافت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت انتشار بعض الادوية البيطرية المغشوشة، مشددة على أن صحة الإنسان تبدأ من صحة الحيوانات والنباتات.

وطالبت، بالضرب بيد من حديد على من يعتبروا ان غش الأدوية البيطرية تجارة رابحة سواء بتغيير تاريخ الصلاحية، أو تصنيعها تحت بير السلم.
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