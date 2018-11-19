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عاجل.. حريق في النادي الأهلي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:12 م
عاجل.. حريق في النادي الأهلي
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الفجر الرياضي
 
نشب حريق كبير في مقر النادي الأهلي فرع مدينة نصر، وبالتحديد في منطقة الدراجات التي تقع خلف حمام السباحة في مقر النادي.


وأكد محمود حزين مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، على أن الحريق نشب فى منطقة الدراجات بجانب بوابة المقاولون العرب، ولكنه لم يسفر عن أي خسائر.


وأضاف حزين، أن الحريق لم يتقرب من المبني الاجتماعي نهائيا، بل نشب فقط في منطقة الدراجات خلف حمام السباحة.

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