محافظ البحر الأحمر يلتقي بوفد أكاديمية ناصر العسكرية (صور)

التقى مساء اليوم، اللواء أحمد عبد الله، بوفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعلى رأسهم اللواء محمد اسماعيل نائب مديرالأكاديمية وذلك بأحدي فنادق مدينة الغردقة.





وخلال اللقاء رحب عبد الله بوفد الاكاديمية على أرض البحر الأحمر متمنيًا لهم إقامة سعيدة، وموجهًا رسالة مضمونها الاستفادة من خبرة وعلم عظماء اكاديمية ناصر ومؤكدًا أن الله سيجزيهم صوابًا لما يقدمون لبلدهم وللعلم العسكرى.





واستعرض المحافظ تعريف بمحافظة البحر الأحمر وجميع مدن المحافظة بداية من الزعفرانة شمالا وحتي شلاتين وحلايب جنوبا كما قام المحافظ بأستعراض محاور التنمية على أرض المحافظة، ومقومات التنمية خلال الفترة الحالية.





وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الأكاديمة ومحافظة البحر الأحمر، حيث قام اللواء محمد اسماعيل بتقديم درع الأكاديمية إلي المحافظ وقام المحافظ بتسليم درع المحافظة إلي نائب مدير الأكاديمية.