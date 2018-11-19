الأهلي يكشف موعد عودة الخطيب إلى القاهرة









أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، موعد عودة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للقاهرة، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.





وقال فؤاد، في تصريحات إذاعية: "أُطمئن جماهير الأهلي على الحالة الصحية للكابتن الخطيب، ومن المقرر أن يعود بيبو للقاهرة في الثاني من ديسمبر المقبل، بحسب ما هو مخطط له".





وتابع: "الخطيب خرج من غرفة العمليات في الثانية ظهرًا، وهو الأن في مرحلة الإفاقة، والتي من المقرر أن يتواجد بها لمدة 48 ساعة".





وخضع الخطيب، لجراحة عاجلة في ألمانيا، لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقري، الذي عانى منه منذ عدة أشهر.



