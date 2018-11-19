"أديب" عن حملة "2 كفاية": "إدي البلد زقة ومتقولش لاء"
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:11 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تزيد 2،5 مليون شخص سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تدشين حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة منذ أيام، لافتا إلى أنا الدولة بكل مؤسساتها يجب أن تدعم تلك الحملة.
وناشد المواطنين الترويج لحملة "2 كفاية" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "اكسبوا ثواب في نفسكم وانشروا الحملة، إدي البلد زقة ومتقولش لاء"، داعيا إلى تدشين هاشتاج "اتنين كفاية".
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