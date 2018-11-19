ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أديب" عن حملة "2 كفاية": "إدي البلد زقة ومتقولش لاء"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:11 م
أديب عن حملة 2 كفاية: إدي البلد زقة ومتقولش لاء
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تزيد 2،5 مليون شخص سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تدشين حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة منذ أيام، لافتا إلى أنا الدولة بكل مؤسساتها يجب أن تدعم تلك الحملة.

وناشد المواطنين الترويج لحملة "2 كفاية" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "اكسبوا ثواب في نفسكم وانشروا الحملة، إدي البلد زقة ومتقولش لاء"، داعيا إلى تدشين هاشتاج "اتنين كفاية".
المزيد عن: عمرو أديب توك شو تنظيم الأسرة 2 كفاية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
2
x
21:45
0
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 10:40:07 PM