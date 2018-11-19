مفاجأة.. رونالدو سبب رحيل أوزيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كان غاضب من ريال مدريد لدرجة أنه سمح لمسعود أوزيل بالرحيل لآرسنال في عام 2013.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مهاجم يوفنتوس شعر أن أوزيل كانت علاقته أفضل مع البرنابيو.





وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن رونالدو علق على رحيل أوزيل قائلاً :"إن بيع أوزيل أمر سيء للغاية بالنسبة لي.





لقد كان أفضل لاعب يعرف تحركاتي أمام المرمى، أنا غاضب من رحيل أوزيل".





وتمت صفقة الانتقال بسرعة كبيرة.





وعلق أوزيل على رحيله قائلاً :"في نهاية الأسبوع كنت على يقين من أنني سأبقى في ريال مدريد ولكن بعد ذلك أدركت أنني لم أحظى بثقة المدرب أو المجلس، أنا من النوع الذي يحتاج إلى هذا الإيمان وهذا ما شعرت به من آرسنال ولهذا السبب انضممت إليهم".



