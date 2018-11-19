ريال مدريد يتجه لضم موهوب برازيلي جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عزم نادي ريال مدريد التعاقد مع بدرينيو نجم فريق كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.









ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن ريال مدريد أظهر رغبته في التعاقد مع اللاعب بدرينيو للاستمرار في جلب الصفقات الشابة من البرازيل بعد التعاقد مع فينسيوس جونيور.









واشارت الصحيفة، إلي أن بيدرينيو البالغ من العمر 20 عاماً فقط، يمكنه اللعب في مركز الجناح أو لاعب الوسط المهاجم وخاض مع فريقه كورينثيانز البرازيلي 38 مباراة هذا الموسم.



