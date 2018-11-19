أخطاء تقعين فيها عند تطبيق "المكياج" تتسبب بظهور التجاعيد

إن الاعتماد على مستحضرات التجميل المحاربة للشيخوخة قد تكون مفيدة لبشرتك لكنها حتماً ليست كافية لإبعاد شبح التجاعيد عنها. فاقتراف بعد الأخطاء عند تطبيق المكياج قد يؤدي الى ظهور بعض الخطوط في بشرتك ويعرّضك بالتالي لعلامات التقدّم بالسن. من أبرز أخطاء المكياج التي يحّذر منها خبراء التجميل هي تلك المتعلّقة بمكياج العيون، ففي تلك المنطقة تحديداً تكون البشرة حساسة جدّاً وبالتالي معرّضة لتطوير بعض التجاعيد في عمر مبكر. فما هي هذه الأخطاء؟





إزالة مكياج العيون بعنف

تعمد معظم النساء على تعذيب بشرتهنّ عند إزالة المكياج وذلك من خلال ممارسات الفرك والتنظيف القاسية والمتكررة. وهنا يمكن القول أن الحاجة للفرك بهذا الشكل هو مؤشر لضرورة تغيير المستحضر الذي تستخدمينه.





سحب الجفون عند تطبيق الأيلاينر:

ندرك أن تطبيق الأيلاينر ليس بالخطوة السهلة التي تظهر في الدعايات، وهنالك عدد هائل من الحيل التي تساعدك على رسم الأيلاينر بأقل من دقيقة، ومعظمها يتطلّب سحب الجفون الى الخارج وتطبيق المستحضر بدقة. هذه الخطوة بالذات هي ارتكاب فادح بحقّ بشرتك، فهي تتسبب بترهّل البشرة المحيظة بالعين وبالتالي تشكّل التجاعيد مع مرور السنوات. لهذا السبب ابتعدي عن هذه العادة قدر الإمكان.





الاعتماد على اتجاهات خاطئة: