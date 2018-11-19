رئيس بوكا جونيورز: من سيفوز بكأس ليبرتادوريس سيبقي في سجلات التاريخ





أكد ‏دانييل أنخيليتشي رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إنه يثق في الفريق والجهاز الفني قبل مباراة ريفيربليت، مشيرا إلي أنه يأمل أن الفريق يحقق النتيجة لبث الكثير من السعادة للمشجعين.









وقال دانييل في تصريحات صحفية : " ليس من السهل الوصول إلى نهائي الليبرتادوريس، ومنطقيًا من سيفوز سيبقى في سجلات التاريخ ومن يخسر سيغرق في الحزن، ولكن هذا هو الحال، ونحن نأمل أن نحتفل بالبطولة".









يذكر أن نادي بوكا جونيورز سيقابل منافسه نادي ريفيربليت يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2 علي ملعب البوكا.



