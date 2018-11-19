تواصل– السعودية| خادم الحرمين يصل منطقة تبوك قادماً من الرياض

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وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم إلى منطقة تبوك.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقبال الملك المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

المصدر:- صحيفة تواصل