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بورنموث يعلن غياب آدم سميث لمدة 3 اشهر بسبب الإصابة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:02 م
بورنموث يعلن غياب آدم سميث لمدة 3 اشهر بسبب الإصابة
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أحمد عصام
 
 
تعرض آدم سميث لاعب نادي بورنموث للإصابة علي مستوي ركبته، خلال مباراة فريقه ضد نادي نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن غياب الظهير الأيسر للفريق آدم سميث لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة علي مستوي الركبة، وان اللاعب سوف يجري عملية جراحية في الأيام المقبلة.

ويعد سميث من العناصر الأساسية للفريق في خط الدفاع، وستشكل هذا الإصابة أزمة كبيرة للفريق حتي نهاية شهر فبراير القادم.

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