عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي وضم المهاجم الهداف





بدأ مسؤولو نادي الزمالك التحرك من أجل ضم الثنائي محمود وحيد والغاني جون آنطوي لاعبا مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع إدارة مصر المقاصة خلال الأيام الماضية من أجل معرفة الشروط المالية للتخلي عن خدمات الثنائي "أنطوي ووحيد"، وذلك من أجل حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.





ويقود مفاوضات الزمالك لضم ثنائي مصر المقاصة، أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث أبدى اللاعبان موافقتهما على اللعب للزمالك بشرط موافقة إدارة المقاصة.





يذكر أن النادي الاهلي أيضًا مهتم بالتعاقد مع محمود وحيد الظهير الأيسر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما يُنبأ بصراع شرس بين القطبين خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة "وحيد".